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Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam
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09 Ekim 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 17:30:00

Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam

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Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda kemoterapi süresinin bittiğini açıklayan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan 32 yaşındaki oyuncu Boğaç Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Aksoy, "Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam" dedi.

Etiketler : boğaç aksoy arka sokaklar lenf kanseri magazin haberleri
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