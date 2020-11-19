Birkan Nushoğlu'dan geri dön çağrısı

Rock müziğin sevilen ismi Birkan Nushoğlu, ‘Gülmedi Kader’, ‘Diken’, ‘Hiç Durmadan’ ve ‘ Ne Yapayım Bari’ eserlerinin ardından yeni şarkısı ‘Gel’i cuma günü dinleyicisiyle buluşturuyor. Söz, müzik ve düzenlemesinde Birkan Nusoğlu’nun imzasının olduğu şarkıda Gökhan Türkmen de vokal olarak yer alıyor.