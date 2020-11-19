19 Kasım 2020 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 17:20:00
Birkan Nushoğlu'dan geri dön çağrısı
Birkan Nushoğlu, yeni şarkısı ‘Gel'i dinleyicisiyle buluşturuyor.
Rock müziğin sevilen ismi Birkan Nushoğlu, ‘Gülmedi Kader’, ‘Diken’, ‘Hiç Durmadan’ ve ‘ Ne Yapayım Bari’ eserlerinin ardından yeni şarkısı ‘Gel’i cuma günü dinleyicisiyle buluşturuyor. Söz, müzik ve düzenlemesinde Birkan Nusoğlu’nun imzasının olduğu şarkıda Gökhan Türkmen de vokal olarak yer alıyor.
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