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16 Mart 2021 Salı 12:10:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 12:10:00

Bir senedir evdeyim, ne kavgası!

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Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın bir AVM'nin otoparkında kavga ettikleri ve Ural'ın elindeki torbaları yere fırlatıp eve döndüğü iddia edilmişti.

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın bir AVM'nin otoparkında kavga ettikleri ve Ural'ın elindeki torbaları yere fırlatıp eve döndüğü iddia edilmişti. Kıvılcım Ural, hakkında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Genç şarkıcı, ''Ben neredeyse bir senedir evdeyim. Kavga yok'' diyerek iddiaları yalanladı.

Etiketler : kaan tangöze kıvılcım ural ayrılık
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