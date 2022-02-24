Babacı ikizler

TRT'nin 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizisinde rol alan Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve kızlarıyla yemekte görüntülendi. Oyuncu, çocuklarının babacı olmasına şakayla karışık sitem etti. Akil, "Babaya düşkünler, babacılar. Ben setten dönmüşüm koşa koşa eve gidiyorum onları uyutayım diye. Ama bizi baba uyutsun diyorlar" dedi.