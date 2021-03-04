Baba ziyaret

Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu sol işaret parmağını kıran sanatçı Orhan Gencebay'ı önceki gün Emel Müftüoğlu ziyaret etti. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Müftüoğlu, 'Rahatsızlığını merak edenlere, nazara gelmiş parmağını kırmış. Sen bize lazımsın baba. Allah korusun seni'' yazdı.

