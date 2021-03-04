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04 Mart 2021 Perşembe 09:48:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 14:49:00

Baba ziyaret

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Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu sol işaret parmağını kıran sanatçı Orhan Gencebay'ı önceki gün Emel Müftüoğlu ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu sol işaret parmağını kıran sanatçı Orhan Gencebay'ı önceki gün Emel Müftüoğlu ziyaret etti. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Müftüoğlu, 'Rahatsızlığını merak edenlere, nazara gelmiş parmağını kırmış. Sen bize lazımsın baba. Allah korusun seni'' yazdı.

Etiketler : orhan gencebay emel müftüoğlu ziyaret
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