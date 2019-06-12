Azur'la bir star

Fotoğrafın altına “Azur Çolakoğlu ile star” yazan Tilbe'nin, paylaşımını sanki üçüncü bir kişi yapıyormuş gibi yazması herkesi güldürdü. Yıldız Tilbe’nin paylaşımını görenler “Yine yıldızlığını yaptı” demekten kendini alamadı.

Yıldız Tilbe'nin takipçileri bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.