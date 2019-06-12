12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Azur'la bir star
Bestelerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan Yıldız Tilbe, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’nun oğulları Azur’la birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafın altına “Azur Çolakoğlu ile star” yazan Tilbe'nin, paylaşımını sanki üçüncü bir kişi yapıyormuş gibi yazması herkesi güldürdü. Yıldız Tilbe’nin paylaşımını görenler “Yine yıldızlığını yaptı” demekten kendini alamadı.
Yıldız Tilbe'nin takipçileri bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.
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