'Aykut Enişte' tam not aldı

Başrollerini Melis Babadağ, Cem Gelinoğlu ve Hakan Yılmaz'ın paylaştığı 'Aykut Enişte 2' filmi beyazperdede izleyicisiyle buluştu. Ekip, filmi İzmirli sevenleriyle birlikte sinemada izledi. Gelinoğlu, "Çekim süreci benim için harika geçti Onur gibi bir yönetmenle çalışıyorum. Oyuncuyu çok rahatlatıyor. Çok mutlu bir ekipdik. Bu da her zaman işe yansıyor. Eminiz ki seyirciler de çok sevecekler. Sıcak bir film oldu" dedi. Film sonunda ekip dakikalarca alkışlandı.