VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi
RTÜK, yayın ilkesi ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Netflix'e yaptırım uyguladı
THY, bünyesine yeni pilotlar katacak
Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
"İsrail ile karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldık"
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik
Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama
Esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi
Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı
Anayasa Mahkemesinden "yaşam hakkının ihlali" kararı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek
Yaylada motosikletli misafir sürprizi
Kaplumbağa operasyonu
Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi
"Kovid'i çok ağır atlattım"
Peker'i görenler tanıyamadı
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
Marmara Depremi'nden sonra getirilen yapı denetim sistemi binalara güvence oldu
Letonya, Türk savunma sanayisi ile iş birliğine büyük ilgi duyuyor
sahibinden.com'dan "6 bin km ve sıfır araç" düzenlemesi
Kıtalararası fiber optik internet ağları ABD-Çin rekabetinde yeni cephe açıyor
"Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok"
17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00:00

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ı görenler tanıyamadı! Yok böyle değişim

ABONE OL

‘Avrupa Yakası'nda ‘Gaffur' karakterini canlandıran Peker Açıkalın ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafındaki değişim ile dikkat çekti.

Bir döneme damgasını vuran senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı 'Avrupa Yakası'nda 'Gaffur' karakteri ile dikkat Peker Açıkalın, uzun süredir ekrandan uzak bir hayat sürüyor. 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkat çekti.

Kilo alan ve sakal bırakan Peker Açıkalın'ın son halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti.

Etiketler : avrupa yakası gaffur peker açıkalın
7 yıllık evlilik bitti

7 yıllık evlilik bitti
Çocukken âşıktı şimdi eşini oynayacak

Çocukken âşıktı şimdi eşini oynayacak
Fransız damada Türk düğünü

Fransız damada Türk düğünü
Senaryo yazıyor

Senaryo yazıyor
Set sonrası Çanakkale çıkarması

Set sonrası Çanakkale çıkarması
Ailecek tatil keyfi

Ailecek tatil keyfi
Aile keyfi

Aile keyfi
Yeni ikili

Yeni ikili
‘Zemheri' Orta Doğu'da

‘Zemheri' Orta Doğu'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes