Peker'i görenler tanıyamadı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ı görenler tanıyamadı! Yok böyle değişim

Bir döneme damgasını vuran senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı 'Avrupa Yakası'nda 'Gaffur' karakteri ile dikkat Peker Açıkalın, uzun süredir ekrandan uzak bir hayat sürüyor. 59 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla dikkat çekti.



Kilo alan ve sakal bırakan Peker Açıkalın'ın son halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti.