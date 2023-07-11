Aşkın ilk karesi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın aşkı belgelendi. İkili, Çeşme'de bir mekânda hayranları tarafından görüntülendi.

Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, oyuncu sevdasından vazgeçmiyor. Miray Daner'den ayrıldıktan sonra Oğulcan Engin'in adı 'Ateş Kuşları' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karıştı. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Oğulcan Engin ile İlayda Alişan'ın aşkı önceki akşam belgelendi. Çift, Engin'in yakın arkadaşı Mustafa Aksakallı'ya ait olan Çeşme'deki Boop adlı mekanda yan yana görüntülendi. Mekanda DJ kabinine geçerek annesi Seda Sayan'ın 'Ah Geceler' şarkını çalan Engin'e sevgilisi İlayda Alişan eserin sözlerine eşlik ederek destek verdi. Oğulcan Engin ve İlayda Alişan gece sonu eğlence mekanından arkadaşlarıyla birlikte ayrıldı.