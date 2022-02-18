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18 Şubat 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 18:00:00

Aşk dönüşüm değil gelişim

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'Destan' dizisinde 'Akkız' karakterine hayat veren Ebru Şahin, aşkı anlattı.

'Destan' dizisinde 'Akkız' karakterine hayat veren Ebru Şahin, aşkı anlattı. NBA'de oynayan basketbolcu nişanlısı Cedi Osman'la yazın nikah masasına oturmaya hazırlanan Şahin, "Aşk bana göre dönüşümden çok gelişim halidir. Sevgiye dönüşmez sevgiyi içine katar, güvene dönüşmez güveni içine katar, tutkuya dönüşmez onu içine katar. Size ait ne varsa bilmek ister çünkü kendini tamamlamak ister aşk" dedi.

Etiketler : Aşk dönüşüm değil gelişim 'Akkız Destan Ebru Şahin
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