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14 Ekim 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 11:00:00

Aşıklar yakalandı

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Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Çift, önceki akşam Nişantaşı'nda arkadaş grubuyla bir araya gelerek yemek yedi. Habercileri fark eden ikili, mekânın içerisine geçtiler. Bir hayli mutlu oldukları gözlenen çift, gazetecileri atlatarak restoranın arka kapısında ayrıldılar.

Etiketler : Daren Gerede Erkaya Bilge Öztürk genç sevgili
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