Aşıklar yakalandı

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Çift, önceki akşam Nişantaşı'nda arkadaş grubuyla bir araya gelerek yemek yedi. Habercileri fark eden ikili, mekânın içerisine geçtiler. Bir hayli mutlu oldukları gözlenen çift, gazetecileri atlatarak restoranın arka kapısında ayrıldılar.