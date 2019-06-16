Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay, sahibi olduğu Massk Sahne adlı mekan için 2 milyon 850 bin lira borç aldı.

Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste Baba Atalay, Nihan Honça'dan 2015'te aldığı paranın 950 bin lirasını ödeyebildi. Honça da Atalay hakkında icra takibi başlattı.

Borcunu taksitli olarak ödeyeceğini taahhüt eden Atalay, bir yılda sadece 100 bin lira ödeyebildi.

Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste Bunun üzerine Atalay, ödeme şartını ihlal suçundan üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste Denizli'de yakalanıp tutuklanan Atalay, 1.5 aydır cezaevinde bulunuyor.

(Sabah)