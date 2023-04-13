Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

Şehir hayatından uzaklaşarak Fethiye'de doğayla iç içe bir yaşam süren şarkıcı Göksel metropole geri döndü. Şarkıcı, annesi ve babasıyla bir araya geldi. Göksel, sosyal medya hesabından aile fotoğrafını yayınladı. Göksel, paylaşımına "Anneciğim ve babacığım. 52 yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum" notunu yazdı.