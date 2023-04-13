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13 Nisan 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:15:00

Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

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Fethiye'de doğayla iç içe bir yaşam süren şarkıcı Göksel metropole geri döndü.

Şehir hayatından uzaklaşarak Fethiye'de doğayla iç içe bir yaşam süren şarkıcı Göksel metropole geri döndü. Şarkıcı, annesi ve babasıyla bir araya geldi. Göksel, sosyal medya hesabından aile fotoğrafını yayınladı. Göksel, paylaşımına "Anneciğim ve babacığım. 52 yıldır beraberler, çocuklar gibi eğleniyorlar. Onlara baktıkça tüm zorluklarına rağmen, birlikte yaş almanın emeğine, güzelliğine hayranlık duyuyorum" notunu yazdı.

Etiketler : şarkıcı göksel aile

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