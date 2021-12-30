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30 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00

Anlamsız panik

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Hadise ve erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler, hastane çıkışı muhabirlerden kaçtı. Stresli oldukları gözlerden kaçmayan ikilinin koronavirüse yakalanmış olabilecekleri iddia edildi.

Hadise ve erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler, hastane çıkışı muhabirlerden kaçtı. Stresli oldukları gözlerden kaçmayan ikilinin koronavirüse yakalanmış olabilecekleri iddia edildi.

Bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam bir özel hastaneye gitti. Çift çıkışta karşılarında basın mensuplarını görünce ne yapacaklarını bilemediler. Stresli oldukları gözlerden kaçmayan sevgililer, habercilerle göz teması bile kurmak istemedi. İlk kez maske taktıkları görülen çiftin koronavirüse yakalanmış olabilecekleri iddia edildi. Çift, araçlarıyla evine giderken trafik kurallarını hiçe saydı. Basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden ikili, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı. Aracın içinde maskeyle oturan çift, muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

Etiketler : Anlamsız panik Mehmet Dinçerler koronavirüse
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