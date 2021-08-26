26 Ağustos 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 11:30:00
Anlamsız panik
'Son Yaz' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Birce Akalay mimar sevgilisi Erdem Hamza'yla önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.
'Son Yaz' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Birce Akalay mimar sevgilisi Erdem Hamza'yla önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Gazetecileri fark eden ikili, apar topar masadan kalktı. Koşar adımlarla mekânın üst katına çıkan mimar Erdem Hamza, Akalay'ı yalnız bıraktı. Oyuncunun sevgilisinin yaptığı harekete anlam verilemedi.