VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borcu olanlar için son 6 gün
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
3 gündür düşüş sürüyor... Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum
Meksika'da helikopter düştü... O anlar kameralara yansıdı
Bakan Koca: Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz
Hitler, atom bombası üretmeye çok yaklaşmış
PKK ile ilgili sırrı devlet ortaya çıkardı! Ceset dolu
Yarım milyon çalışana kadro müjdesi!
Bülent Turan'dan muhalefete sert tepki: Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu?
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor
İsrail'den açık tehdit
Medyaya sızdı! ABD'li pilotlardan dehşete düşüren itiraf
MSB duyurdu: Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Anlamsız panik
Aşkın mimarı
Bonkör Demet
Ameliyat yerine girişimsel nöroradyoloji tedavisi
Kolesterolü olan avokado ve balık yesin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Ağustos
İdrarın rengine dikkat edin! Böbrek taşı çocukların da sorunu
Süt ve ayran vücudun kaybettiklerini geri kazandırıyor
Gırtlak kanserinin dostu: Sigara
Üçüncü doz Kovid-19 aşısı, antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
Öğretmenlere mazeret atama hakkı
26 Ağustos 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 11:30:00

Anlamsız panik

ABONE OL

'Son Yaz' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Birce Akalay mimar sevgilisi Erdem Hamza'yla önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.

'Son Yaz' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Birce Akalay mimar sevgilisi Erdem Hamza'yla önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Gazetecileri fark eden ikili, apar topar masadan kalktı. Koşar adımlarla mekânın üst katına çıkan mimar Erdem Hamza, Akalay'ı yalnız bıraktı. Oyuncunun sevgilisinin yaptığı harekete anlam verilemedi.

Etiketler : Son Yaz Birce Akalay mimar sevgilisi Erdem Hamza
Güneş'in ‘Mutluluk' cesareti!

Güneş'in ‘Mutluluk' cesareti!
Sahnede sürpriz yaptı

Sahnede sürpriz yaptı
Özel hayat kuralı

Özel hayat kuralı
Setten ilk kare hayranlarından

Setten ilk kare hayranlarından
Güne Pharrell Williams'la başlıyor

Güne Pharrell Williams'la başlıyor
Doğuma iki hafta kaldı

Doğuma iki hafta kaldı
Aşırı aşık oldum

Aşırı aşık oldum
‘Sakin bir hayat istiyorum'

‘Sakin bir hayat istiyorum'
Arabalı konserler başlıyor

Arabalı konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER