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11 Aralık 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 09:30:00

Ali Sunal, Kemal Sunal için açılan ‘telif hakkı' davası hakkında konuştu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Oyuncu Ali Sunal, babası Kemal Sunal için açılan ‘telif hakkı' davası hakkında konuştu. Ali Sunal, "Kemal Sunal filmlerinde, babamın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kazanılmış davalar var ama devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ali Sunal, babası Ali Sunal ve sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show hakkında açıklamalarda bulundu. 'Güldür Güldür Show'un babası Kemal Sunal sayesinde ortaya çıktığını anlatan Sunal, "Kemal Bey'in bana öğrettiği en önemli derslerden biri, 'Takdiri daima seyirciye bırakıp sürekli onlardan öğrenmek' demesiydi. 'Güldür Güldür Show'da bu bakış açısıyla doğdu'' dedi.

Kemal Sunal için açılan 'telif hakkı' davası hakkında konuşan sanatçı, "Kemal Sunal filmlerinde, babamın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kazanılmış davalar var ama devam ediyor. Nasıl futbolda Bosman kanunu varsa bu da Kemal Sunal kanunu olarak anılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali sunal kemal sunal telif dava
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