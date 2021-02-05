Aleyna Tilki için kontrol zamanı

'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizisinin çekimleri sırasında kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün doktor kontrolüne gitti. Yardımcısının desteğiyle yürüyebilen Tilki, ''Arkadaşlar klip ve dizi çekimleri beni çok yordu. Onun için böyle bir durumla karşılaştım. Ama şu an durumum iyi" dedi.

Recep ASLAN