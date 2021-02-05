  • BIST
    1528.81
  • Dolar
    7,0435
  • Euro
    8,4665
  • Altın
    407,9790
İstanbul
5 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor"
Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başladı
Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
"Bu bir hocanın talebesine ziyaretidir"
"Dosta güven düşmana korku salacak"
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
155'ten akülü araba sürprizi
İkizler yürümek için yardım bekliyor
Gülümser Anne'nin iyilik yolculuğu
Kolesterolün doğal ilacı: nar kabuğu çayı
Hazır gıdalar vücutta ödem yapıyor
Kemoterapi öncesi yumurtalar dondurulmalı
Gece körlüğü nedeni A vitamini eksikliği
Bugün burçları neler bekliyor? 5 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Türkü de dinlerim, halay da çekerim
Çiğköfte partisi
Demet'in AVM çantası
Hikayeler TikTok gibi olacak
Sahne uğuru Gürdal Tosun
Oğulcan'dan havalı dönüş
Aleyna Tilki için kontrol zamanı
Karne hediyesi oyuncak bebek
Meteoroloji bölge bölge açıkladı... Turuncu alarm!
Cesur kadını anlattı
05 Şubat 2021 Cuma 10:09:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 15:12:00

Aleyna Tilki için kontrol zamanı

ABONE OL

'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizisinin çekimleri sırasında kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün doktor kontrolüne gitti.

'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizisinin çekimleri sırasında kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün doktor kontrolüne gitti. Yardımcısının desteğiyle yürüyebilen Tilki, ''Arkadaşlar klip ve dizi çekimleri beni çok yordu. Onun için böyle bir durumla karşılaştım. Ama şu an durumum iyi" dedi.

Recep ASLAN

Etiketler : aleyna tilki hastalık kontrol
Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı

Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı
Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın

Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın
Neslihan Atagül 'Hadsiz' için buluştu

Neslihan Atagül 'Hadsiz' için buluştu
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu
Müziğe göz kırptılar

Müziğe göz kırptılar
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Özge Törer: Set bir okul gibi

Özge Törer: Set bir okul gibi
Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden

Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden
Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER