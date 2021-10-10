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10 Ekim 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 11:00:00

Aleyna dünya listelerinde

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İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, İngiltere'ye yerleşmişti.

İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, İngiltere'ye yerleşmişti. Her açıklamasında dünya starı olmak istediğini söyleyen genç popçu, Amerikalı dünyaca ünlü DJ/prodüktör Dillon Francis'in 'Happy Machine' albümünde söylediği 'Real Love' şarkısının 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını Dünya'ya duyurdu.

Etiketler : Aleyna Tilki İngiltere Happy MachineHappy Machine
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