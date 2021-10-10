Aleyna dünya listelerinde

İki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, İngiltere'ye yerleşmişti. Her açıklamasında dünya starı olmak istediğini söyleyen genç popçu, Amerikalı dünyaca ünlü DJ/prodüktör Dillon Francis'in 'Happy Machine' albümünde söylediği 'Real Love' şarkısının 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını Dünya'ya duyurdu.