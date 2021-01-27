  • BIST
    1477.7
  • Dolar
    7,3976
  • Euro
    8,9470
  • Altın
    437,4690
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Boran bir dakikadan az sürede atışa hazır!"
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den
İstanbul Publishing Fellowship yeniliklerle geliyor
Flaş erken seçim açıklaması
"Yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var"
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı: Harekete geçin!
IMF tahminini yükseltti... Türkiye daha çok büyüyecek
Meteoroloji'den son uyarı... İstanbul'da kar kapıya dayandı
Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak
Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı
Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı
Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan ikizlerle alışverişte
İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser
Yıldız Tilbe farkı
Ana yüreği oğluna yeni bir 'kalp' için çarpıyor
Ahşap ve çeliği sanat eserine dönüştürüyorlar
'Doktor Civanım' kuyruğu
Buse Varol, Amine Gülşe'nin dönüşüne sevindi
ABD tatilinden negatif dönüş
Özge Özder'den anlamlı hareket! Hediyeleri ihtiyacı olanlara verecek
Twitter'dan yanıltıcı bilgilere karşı yeni önlem
Bazı meyve ve sebzeler kanser riskini azaltıyor
27 Ocak 2021 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 15:22:00

ABD tatilinden negatif dönüş

ABONE OL

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Amerika tatili sona erdi.

Yaklaşık bir aydır ülkeyi karış karış gezen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, özel uçakla Türkiye’ye döndü. İkili, uçağa binmeden yaptırdıkları negatif çıkan Kovid-19 testlerini de sosyal medyadan paylaştı.

Etiketler : Ebru Şallı Uğur Akkuş magazin
Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi

Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi
Demet Akalın'ın acı günü... Ünlü şarkıcı dayısını kaybetti

Demet Akalın'ın acı günü... Ünlü şarkıcı dayısını kaybetti
Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi

Cem Yılmaz'a, Ozan Güven soruldu bakın nasıl tepki verdi
'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'

'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı

Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı
Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı

Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı
Soner Sarıkabadayı'nın yoğun telefon trafiği

Soner Sarıkabadayı'nın yoğun telefon trafiği
Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı!

Yasemin Özilhan yaş gününü kutladı!
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi

Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER