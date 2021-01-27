27 Ocak 2021 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 15:22:00
ABD tatilinden negatif dönüş
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Amerika tatili sona erdi.
Yaklaşık bir aydır ülkeyi karış karış gezen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, özel uçakla Türkiye’ye döndü. İkili, uçağa binmeden yaptırdıkları negatif çıkan Kovid-19 testlerini de sosyal medyadan paylaştı.
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