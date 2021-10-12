90'ları en iyi biz okuruz

Yeşim Salkım'dan 90'lar projesi geliyor. Şarkıcı Enes Enes Hergüneş'in sunduğu podcast'e katıldı. Müzik konuşulan programda Salkım, "Müzik iyi bir yere gitmiyor. Artık ne yaparsanız yapın üretemeyeceksiniz. Zaten doksanlarda da kaldı. Hala bizim şarkıları coverlayıp söylüyorlar. İyi ki bir Ajda Pekkan'ımız, Sezen Aksu'muz, Aysel Gürel'ler var. İyi ki bu son 15 senede ortada olan arkadaşlar bu şarkılarla ayakta kalabildiler" dedi. Şarkıcı, hayranlarının karşısına 90'lar projesiyle çıkacağın söyledi. Salkım, "Benim doksanlardaki en sevdiğim şarkılardan oluşan bir proje hazırladım. Bunu sahneye taşıyacağım. Onları en iyi biz okuruz bir de bizden dinlesinler" dedi.