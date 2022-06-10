83 dolarla hayata tutundu

Ekranlara veda eden 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' rolüyle tanınan Tolga Karel, yaklaşık 5 yıldır hayatını sürdürdüğü Amerika'da yaşadığı zorlukları anlattı. ABD'de kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince, TIR şoförlüğü yapan Karel, "Bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı; huzuru bulmak... Üzerine iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımdaki sadece 83 dolar (1430) lira ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım" dedi.