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10 Haziran 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 13:30:00

83 dolarla hayata tutundu

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Ekranlara veda eden 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' rolüyle tanınan Tolga Karel, yaklaşık 5 yıldır hayatını sürdürdüğü Amerika'da yaşadığı zorlukları anlattı.

Ekranlara veda eden 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' rolüyle tanınan Tolga Karel, yaklaşık 5 yıldır hayatını sürdürdüğü Amerika'da yaşadığı zorlukları anlattı. ABD'de kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince, TIR şoförlüğü yapan Karel, "Bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı; huzuru bulmak... Üzerine iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımdaki sadece 83 dolar (1430) lira ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım" dedi.

Etiketler : 83 dolarla hayata tutundu Yaprak Dökümü Tolga Kare
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