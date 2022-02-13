700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek

Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan "School Bus"a (okul otobüsü) dönüştürdü. Otobüsün içini adeta bir ev gibi donatan Mert, otobüste hem yaşıyor hem geziyor. Mert'in yeni hayali "School Bus" ile dünya turu yapmak.

