13 Şubat 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 17:00:00
700 bin liraya School Bus yaptı. Dünyayı gezecek
Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan "School Bus"a (okul otobüsü) dönüştürdü.
Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan "School Bus"a (okul otobüsü) dönüştürdü. Otobüsün içini adeta bir ev gibi donatan Mert, otobüste hem yaşıyor hem geziyor. Mert'in yeni hayali "School Bus" ile dünya turu yapmak.