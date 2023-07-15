4 yıl sonra aşk ilanı

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti kural bozdu. 4 yıldır birlikte olan ikili, Instagram'dan ilk kez fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Oyuncu çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşklarını ilan etti. 2019 yılında yayınlanan 'Her Yerde Sen' adlı dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Pusat ve Andıç, yıllar sonra kural bozdu. Andıç ve Pusat, İstanbul gecelerinde birçok kez birlikte görüntülenmelerine rağmen aşklarını yalanlamıştı. Çiftten sürpriz bir hamle geldi. Bir giyim markası için kamera karşısına geçen Pusat ve Andıç, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı. Pusat gönderisine herhangi bir not yazmazken Furkan Andıç ise gül emojisiyle fotoğraflarını yayınladı. Pusat'ın paylaşımına takipçileri 'Yıllardır beklenen poz geldi' ve '4 yılın sonun fotoğraf gelmesi duygulandırdı' gibi yorumlarda bulundu.