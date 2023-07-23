30 yıllık repertuar

Müzisyen Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Sanat hayatında 30. yılını kutlayan Deniz sevilen şarkılarını seslendirirken, "Bu gece ben sizin doktorunuzum, sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş, doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız" sözleriyle hayranlarına seslendi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Deniz, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.