30 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla boşandığı eşi Yağmur Sarnıç hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, Sarnıç'ın adam öldürmeye teşebbüs suçundan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.