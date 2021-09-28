2.sezona yeni hikaye

'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı yapımın ekibi sete çıktı. Kamera karşısına geçen oyuncular oldukça keyifliydi. İlk sezonu 'Bir Zamanlar Kıbrıs' olarak yayımlanan dizi, ikinci sezonunda Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen 'Erenköy Direnişi'nin mücadelesi ekrana gelecek.