İçişleri Bakanı Ali Yerlika, zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-38" operasyonunda 6 bin 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 kişinin yakalandığın açıkladı.
01 Aralık 2023 Cuma 21:12:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 21:12:00
Zehir tacirlerine Narkogüç-38 darbesi: 6 bin 391 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlika, zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen “NARKOGÜÇ-38” operasyonunda 6 bin 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 391 kişinin yakalandığın açıkladı.
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- Zehir tacirlerine Narkogüç-38 darbesi: 6 bin 391 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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