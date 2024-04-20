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20 Nisan 2024 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 16:27:00

Yurdun birçok bölgesinde sağanak etkili olurken Çorum'da yağmur duası edildi

Kaynak: AA

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Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve şiddetli fırtına etkili olurken Çorum'un Dodurga ilçesinde bahar ayarlarının kurak geçmesi nedeniyle yağmur duası edildi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde yağmur duası edildi. İlçede bahar ayarlarının kurak geçmesi nedeniyle organize edilen yağmur duası etkinliğinde kurban kesildi.

Etkinlikte Dodurga İlçe Müftüsü Abdullah Mücahit Öztunç tarafından dua edilmesinin ardından vatandaşlara Dodurga Belediyesi Kayabaşı Kültür Salonu'nda yemek ikram edildi.

Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

Çetinkaya, yalnızca Dodurga'da değil, dünyanın her yerinde su bekleyen insan, hayvan ve bitkiler için dua ettiklerini söyledi.

Etiketler : Dodurga yağmur duası bahar kuraklığı fırtına etkisi
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