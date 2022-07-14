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14 Temmuz 2022 Perşembe 21:23:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 21:23:00

Yunus timleri şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Amasya'da polis ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit düşen Erdem Diker'in 7 yaşındaki oğlu Egehan'ın motosiklete binme hayalini gerçekleştirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, şehidin Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülsüm ve oğlu Egehan Diker'i ziyaret etti.

Daha önce kendilerine motosikletle dolaşmak istediğini söyleyen Egehan'a sürpriz yapan ekipler, küçük çocuğu motosikletle gezdirdi, şehir turu yaptırdı.

Egehan, çok mutlu olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Anne Gülsüm Diker, gazetecilere, oğlunu mutlu ettikleri için polislere minnettar olduğunu söyledi.

Devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Diker, şunları söyledi:

"Düşüncelerimi anlatamam, oğlum kadar ben de mutlu oldum. İnsan yalnız olmadığını hissediyor. Oğlum her bayramı buruk geçiriyordu. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara minnettarım. Allah razı olsun, Allah onları korusun. Bizi zor zamanlarımızda yalnız bırakmayarak bu duyguyu bizlere yaşatan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. "

Etiketler : Polis Şehit Devlet yetkilileri
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