Yunanistan'ın korkusu olduk... Türkler bir gece gelirse ne olur?

Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Adaları savunma planı masada: Türkler bir gece gelirse ne olur?

Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın hukuk dışı eylemini meşrulaştırma çabasına bir yenisi eklendi. Adaları hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan, sürekli olarak bu durumu meşrulaştırmanın yollarını arıyor.

Yunan gazetesi Kathimerini, fahri Büyükelçi Alexandros P. Mallias'ın gayriaskeri statüdeki Adalar'ı savunma planı ile ilgili görüşlerini ele aldı. Sakız Adası'ndaki bir konferansa katıldığını belirten Mallias düşüncelerinin burada şekillendiğini belirterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri üzerinden Adaları savunmak için gerekli kriterleri şöyle sıraladı:

ORANTISIZLIK

Birliklerinin ve çıkarma gemilerinin büyüklüğünün Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuşları ile orantılı olmadığını ifade eden Büyükelçi, saldırının büyüklüğünden çok zamanının bilinmediğine dikkat çekti.

ÖNLEME

Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Mallias "Ülkeniz işgal edilene kadar nüfusunuzu ve hayati tesislerinizi nasıl savunacağınızı düşünmezsiniz." sözlerine yer verdi. Bu nedenle önleme ona göre caydırıcı nitelik taşıyor.

GEÇİCİLİK-KALICILIK

Mallias, Kıbrıs meselesinin ardından Türkiye'nin askeri gücünü arttırdığı için 'tehditlerinin' kalıcı olduğunu düşünüyor.

ARTIRMAMA

Türkiye'nin saldırgan söylemini her gün artırdığını iddia eden Büyükelçi, Yunanistan'a gerginliği artırmama çağrısında bulundu.

Öte yandan dün de Yunan basınında Atina hükümetinin Adalar ile ilgili planına yer verilmişti. "Adaların silahsızlandırılmaması ne anlamına gelir?" diye soran Yunan basını "Yunanistan uluslararası hukuka göre silahsız olması gereken adaları silahlandırırmazsa Türklere karşı ilk savunma hattı yok olacak" ifadelerine yer vermişti.