VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da 8.5 milyon işi zorla yerinden edildi
Türkiye dünyayı sarstı: Harekete geçtiler
Alman dergisinden Togg'a övgü
Tansiyon yükseliyor... Rusya açık adres gösterdi
Kartal'da bina çöktü: 1 yaralı
"İsrail'e silah ihracatı hukuka uygun"
09 Nisan 2024 Salı 13:35:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 13:35:00

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.

"TCSG-61" ve "KB-4304" botuyla bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 17 kişiyi alıp kıyıya çıkardı.

Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Söz konusu bota binerek ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan Türk uyruklu kişi ise gözaltına alındı.

Etiketler : çanakkale kuzey ege lastik bot
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX