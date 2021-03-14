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14 Mart 2021 Pazar 10:12:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 10:12:00

Yunan'dan yeni plan

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Yunanistan, Türkiye'nin Rusya'yla birlikte son derece güvenli şekilde inşa ettiği Akkuyu Nükleer Santrali'nin tehlike arz edebileceği ve nükleer silah yapımı için kullanılabileceğini öne sürdü.

Mersin'de Rusya'yla ortak şekilde üretilen ve geçtiğimiz günlerde 3. güç ünitesinin temelleri atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Yunanistan'ın uykularını kaçırdı. Siyasi malzeme olarak bu kez de Akkuyu'yu seçen Atina, son derece güvenli çekilde üretilen tesisin nükleer tehlike arz ettiğini iddia etti. Kathimerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'i arayarak Akkuyu'nun Türkiye'ye yakın diğer devletler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylediğini yazdı. Bulgaristan'da bulunan 4 farklı santrali görmezden gelen Atina bin kilometre ötedeki Akkuyu'yu ise tehlike olarak görüyor.

GİZLİ SERVİS YALANI

Haberde şu ifadelere de yer verildi: "Yunan servisleri içinde dolaşan raporlar, Türkiye'nin nükleer programı ile ilgili başka bir tehlike olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye, enerji üretimi için nükleer reaktörler yaparak, hem gerekli teknolojik bilgi birikimini hem de nükleer silahların geliştirilmesi için kullanılabilecek malzemelere erişimi elde ediyor." Yunan bakanın, Akkuyu NGS hakkındaki iddialarını bir adım öteye taşıyarak, Doğu Akdeniz'de yeni bir "Çernobil" tehlikesinin yaşanabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.

Etiketler : yunanistan akkuyu ngs
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