Son Dakika... YSK'da toplantı bitti, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısı sona erdi. YSK, iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını bugün açıklamayacak.

Kurul, iki hafta önce, 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması.

İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.

3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre YSK gerekçeli karar çalışmalarında sona geldi.Kurul, iptale ilişkin kısa kararını açıklamıştı.



Kararda, "Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti.

YEDEK ÜYE İTİRAZINA RET

YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı da reddetti. Anayasaya aykırı bir durum olmadığı belirtildi.

22 SAYIM DÖKÜM CETVELİ BOŞ

Kurul, iki hafta önce, 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti. Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101'inin ise imzasız olması.

SANDIK KURULU ÜYELERİ KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE SEÇİLDİ

İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.

KARAR İÇİN SONA GELİNDİ

3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre YSK gerekçeli karar çalışmalarında sona geldi.

(AA)