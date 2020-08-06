YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Merak edilen sorular nihayet cevabını buldu. Bugün ÖSYM üzerinden üniversite tercihleri yani TYT puanı ile 2 yıllık ön lisans tercihleri ile TYT ve AYT puanlarıyla 4 yıllık üniversite yani lisans tercihleri yapılabilecek. Tercihler için ise başvurulacak programlar arasında ilk sıralarda ise 2020 YKS tercih robotu YÖK Atlas geliyor. Sizler için YÖK Atlas tercih robotu erişim sayfasını ve detayları haberimizde derledik.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Aygün’ün yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre tercihler 6 Ağustos’ta başlayacak ve 14 Ağustos’ta sona erecek. Adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile (e-Devlet uzantısı üzerinden) giriş yaparak gerçekleştirecekler. Adaylar açılacak tercih sayfasına en çok istedikleri bölümden en azına doğru ve geçen yılın tercih sonuçlarını göz önünde bulundurarak sıralayacaklar. Ardından tercih sırlamasını kaydederek tercih işlemini tamamlayacaklar.

YKS TERCİHLERİ EN ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Aygün’ün yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre tercihler 6 Ağustos’ta başlayacak ve 14 Ağustos’ta sona erecek.

Adaylar tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas “gerçek bir tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.