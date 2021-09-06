VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerli savaşan İHA'lar görücüye çıktı... "Eşi benzeri yok!"
Başkan Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aştı
Başkan Erdoğan açıkladı: OECD verilerine göre birinci ülkeyiz
Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı
Türkiye'ye yardım çağrısında bulundular
Kayseri'de akılalmaz olay! Para verip, falakaya yatırmış
"Sınırlarımız kaybolacak" itirafı!
SSB Demir'den dikkat çeken açıklama: 5 yıla kadar hepsini yaparız
Taliban Sözcüsü: Hükümet yakında
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
06 Eylül 2021 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 20:49:00

Yerli savaşan İHA'lar görücüye çıktı... "Eşi benzeri yok!"

ABONE OL

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda (İHA) takımlar 'sabit kanat' ve 'döner kanat' olmak üzere iki kategoride Bursa Yunuseli Havaalanı'nda boy göstermeye başladı. Etkinliği katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Savaşan İHA Yarışması, çok heyecan duyduğumuz zorlu bir yarışma. Her yıl TEKNOFEST'e katılan kişi sayısı artıyor. Bu gurur verici. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu.' dedi.

İHA konusundaki farkındalığı artırıp yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izleyip gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. TEKNOFEST 2021 kapsamında, lise ve üniversite öğrencileriyle mezunların katıldığı, Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'na 392 takım başvuru yaparken, bunlardan 42'si finale kalmaya hak kazandı.

DÖRT GÜN SÜRECEK

'Sabit kanat' ve 'döner kanat' olmak üzere iki kategoriden oluşan Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, bugün Yunuseli Havaalanı'nda başladı. 4 gün sürecek etkinliklerde, katıldıkları yarışlardan en çok puanı alan takımlar, dereceye girmeye hak kazanacak. Savaşan İHA Yarışması, Sabit Kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin TL olarak açıklanırken, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye ise 100 bin TL verilecek. Döner Kanat kategorisinde ise birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL olarak başarılı öğrencilere verilecek.

'ZORLU YARIŞMA'

Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, takımlarla bir araya geldi. Projeleri tek tek inceleyen Kacır, döner kanat İHA yarışmasını başlattı. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı teknoloji yarışması düzenlediklerini belirten Kacır, "Bunların her biri geleceğin teknolojilerini hedefleyen yarışmalar. Savaşan İHA yarışması da ilk yılından itibaren düzenlediğimiz ve çok heyecan duyduğumuz bir yarışma. Bu yıl Savaşan İHA Yarışması'na Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursa'nın ev sahipliğini çok önemli görüyoruz. Çünkü Bursa tarih, medeniyet ve kültür şehri olduğu kadar Türkiye'nin sanayi ve teknoloji şehri. Her yıl TEKNOFEST'e katılan kişi sayısı artıyor. Bu yıl 50 bine yakın takımda yaklaşık 250 bin gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyor. Bu gurur verici. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Trabzon'dan lise öğrencilerimiz dahi buraya gelip, yarışmalara katılıyor. Lise öğrencilerimizin katılımı çok önemli. Çok erken dönemlerden itibaren takım çalışması, problem çözme ve sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında ne gibi yenilikçi çözümler üretebileceklerine dair fikir geliştirme pratiği edinmeleri, derslerdeki teorik bilgilerini bu yarışmalarla pratiğe dökmeleri, bunun liseden itibaren başlaması bizce çok önemli" diye konuştu.

'BÜYÜK EMEĞİMİZ VAR'

Çukurova Üniversitesi Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübü Başkanı Mustafa Uğuz, "10 kişilik bir ekibiz. Uzun süredir bu proje üzerine çalışıyoruz. TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması'nda finalist durumundayız. Burada efsane bir atmosfer var. Bizim kategorimizde 20 rakip takım var. Bugün itibarıyla yarışlar da başladı. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Gün sonuna doğru biz de son yarışa katılacağız. Bu konuda iddialıyız. Büyük emeğimiz var. Sistemlerimize güveniyoruz, her şey yolunda. Şimdilik hiçbir problem yok" dedi.

Etiketler : TEKNOFEST İHA SİHA BURSA mehmet fatih kacır
Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi

Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim
Çocuklarının annesini kaybetti

Çocuklarının annesini kaybetti
Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim
Sessiz âşıklar

Sessiz âşıklar
İki yıl sonra makyajlı

İki yıl sonra makyajlı
Aşıkken konuşamıyorum

Aşıkken konuşamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER