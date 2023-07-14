Yeni dönem 3 koldan başlıyor

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nden Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilgili olumlu bir kanaatle döndüklerini belirterek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda ciddi mesafe katedeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesi sonrası gazetecilerin görüşmeler ve gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı:

TBMM KARAR VERECEK

İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ: İsveç'in NATO üyeliği konusu malumunuz zirve bağlamında öne çıkarılan hususlardan biri oldu. Bu konudaki ilkeli duruşumuz başından beri bellidir. Kendilerine ifade ettiğimiz gibi İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak merci TBMM'dir. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir.

VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

BIDEN'LA GÖRÜŞME: Zirve kapsamındaki görüşmemiz çok çok verimli geçti. F-16'ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı 'biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz' dediler. Tabii bizden de Dışişleri Bakanımız Hakan Bey, aynı şekilde İbrahim Bey, hatta Yaşar Paşamız muhataplarıyla görüşerek bu sürecin lehe dönüştürülmesini inşallah temin edecekler.

AB SÜRECİ CANLANIYOR

AB İLİŞKİLERİ: Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirecek projelerle ilgili süreçler de ivme kazanacaktır.

Danışmanım Çağatay Bey'i Brüksel'e gönderdik. Yarın (bugün) orada Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularını görüşecek. Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler de söyledi. Çağatay Bey'in oradan olumlu gelişmelerle döneceğini düşünüyorum.

Öte yandan kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz. Verilen sözlere dair somut adımlar öncelikle terör örgütlerinin faaliyetlerinin söz konusu ülkelerde sonlandırılması, teröristlerin iadesi. Avrupa Birliği'nden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız. Netliğimizi, bu konuda tavizsiz olduğumuzu muhataplarımıza anlattık.

KALIR MI GÖRECEĞİZ

SEÇİMLER: Biliyorsanız geçmişte altı aylık hükümetler gördük. Burada istikrar olur mu? Olmaz. Bizim dönemimizde karar almaksa, her tür kararı süratle, rahatlıkla alıyoruz. Eğer bu bir koalisyon hükümeti olsaydı, biz bu yolları, köprüleri yapabilir miydik? Yani bütün parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı bir sistem bizi nereye götürürdü? Felakete götürürdü. Yani duvarlara çarpa çarpa giden bir araç düşünün, ondan bir şey olur mu? Olmaz. Pert olur. Ama maalesef bunlar pert araç kullanmaya alışmışlar. Ne oldu, hesap uzmanı çok başarılıydı, iyi hesap yapıyordu? Ama gelin görün ki hesap, kitap tutmadı. 38 tane milletvekilliğini beraber seçime girdiği ve toplamı yüzde 1'i bile bulmayan ortaklarına dağıttı. Kendisi de zafiyete düştü. Şimdi 'kalayım mı kalmayım mı' devamlı bunun hesabı yapılıyor. Ve önümüzdeki haftalarda, aylarda kalır mı kalmaz mı bu görülecek.

TERÖRİSTLERLE YÜRÜDÜLER

Ama bu bizim işimiz arkalı. 3 gündür NATO Zirvesi'nde toplantılarımızı yapıyoruz. Ve bütün liderlerin Türkiye'ye bakışı çok farklı. Dünya liderleri bize bu gözle bakarken, Türkiye'nin terörizmle mücadelesi NATO tarafından kabul görürken, bizim muhalefetimiz ne yazık ki teröristlerle yol yürümeye çalıştı. Bu ülke, 2023 seçimlerinde terör örgütlerinin güdümüne giren, onların çizdiği yol haritasını kullanan siyasileri gördü. Terör örgütlerine verdikleri sözleri hayata geçirmek için çırpınan siyasiler gördük. Ekonomide yaşanan sıkıntılar öne çıkartılarak, terör örgütlerine alan açılmak istendi. Feraset sahibi milletimiz teröristlerle kol kola yol yürünmeyeceğini, ortaklıklar kurulmayacağını anlattı. Umut ediyorum ki muhalefet bu dersi almıştır.

KÖRFEZ YATIRIMI GELECEK

KÖRFEZ ZİYARETİ: "Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de önümüzdeki hafta bir heyetle gideceğiz. Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki 'Nasıl olsa çarşamba sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.' Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan'a, Katar'a geçeceğiz ve umutluyum. Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi; 'Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız.

TEK HANELİ ENFLASYON

ENFLASYONLA MÜCADELE: Her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonomi ehil kadroların elinde. Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık. 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine de güven ve cesaret veriyor. Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz. İnanıyorum ki tek haneli enflasyon rakamlarını kısa zamanda göreceğiz.

RUS YANGIN UÇAKLARI

AFETLER: "Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yoğun yağıştan kaynaklı sel, heyelan olayları yaşandı. Bu afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarıma geçmiş olun dileklerimi iletiyorum. Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor. Bizim AFAD'la oturmuş bir kurumumuz var ve bu kurumumuzla beraber de bu işleri yürütüyoruz. Mesela yangınlarla ilgili daha yeni 100 milyonluk bir yatırım yaptık. Helikopterler aldık, uçaklar aldık vesaire. Şimdi bunu daha da takviye edeceğiz. İnşallah Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde onların amfibik uçakları var onlardan belki birkaç tane almayı düşünüyoruz. Çünkü yangın söndürmede çok etkin bu uçaklar.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

"Şu an itibarıyla yoğun bir şekilde yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla inşallah büyümeyi sağlayacağız. Beşeri sermayemizi öne çıkararak, bu fırsatları ülkemiz lehine, vatandaşlarımızın refahına kullanacağız."

GÖÇMENLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK HİSSEDİLECEK

Muhataplarımızla olan görüşmelerimizde kendilerine İletişim Başkanlığımızın hazırladığı dört vizyon eseri takdim ettim. İnsani Yardımda Türkiye Modeli, Türkiye'nin NATO'ya Katkıları, Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi ve Lider Diplomasi başlıklı bu eserlerle tarihe not düştük.

DÜZENSİZ GÖÇ: Türkiye'ye göçmen girişlerinin engellenmesi ve yakalananlarının sığınma evleri veya göçmen evlerine alınması önemli. Atılacak adımlarla bu işi daha da sınırlamak özellikle Suriye'nin kuzeyinden olacak göçleri yerinde engellemek önemli. Şu anda buna yönelik çalışmalarımız var. Kaçak göçmenler yakalanır, yakalanmaz hemen Geri Gönderme Merkezlerine götürülerek ülkelerine gönderiliyor. Böylece halkımızdaki endişe, korku, bunları da gidermiş oluyoruz. Yapılan çalışmalarla kısa zamanda düzensiz göçmenler konusunda gözle görünür değişiklikleri vatandaşımız hissedecek. Tabii düzensiz göçmenlerle, ülkemize sığınmış, misafir ettiğimiz mültecileri de birbirine karıştırmamalıyız. Mültecilerin onurlu, gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

YERLİ DOĞALGAZIN GELİRİ GENÇLERE

SOSYAL YARDIMLAR: Türkiye'de aileye ve kadına Cumhuriyet tarihinde en fazla değer ve sosyal yardım AK Parti hükümetleri döneminde verilmiştir. Şimdi Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Bir yıl daha sürecek bu programımızda 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankasını kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz bu Aile ve Gençlik Bankası kapsamına aktaracağız. Oradan da hanımlara ve gençlere bunu tahsis edeceğiz. Bu işin en güzel örneği veren ülke de Norveç'tir. Norveç bu işi başarıyla sürdürüyor. Onun bütün petrol gelirlerinin belli bir kısmı rezerv olarak tamamen gençlere ayrılır. Gelecek kuşaklara ayrılır. Şimdi bunun bir benzerini de inşallah Aile ve Gençlik Bankası'yla ülkemizde yapacağız.