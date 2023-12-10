VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karayolları ekipleri, Doğu'daki 6 ilde 320 iş makinesiyle karla mücadele edecek
Türk ve Çinli akademisyenler deprem projelerinde işbirliği yapacak
"2024 yılı Türkiye için heyecan verici bir yıl olabilir"
Altan Erkekli: Savaşların, acıların yaşandığı şu zamanlarda çığlıkları susturacak olan sanattır
Reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek
İsrail'in Gazze'ye havadan ve karadan saldırıları sürüyor
10 Aralık 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 13:30:00

Yargıtay, okuryazar olmayan kişiyi attığı imzadan sorumlu tuttu

Kaynak: AA

ABONE OL

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi sözleşmesine kefil olarak imza atan okuma yazma bilmeyen kişinin, sözleşme içeriğini bilmediğinin kabul edilemeyeceğine ve borçtan sorumlu olacağına hükmetti.

Okuma yazma bilmeyen bir kişi, bankadan kredi çeken bir yakınına kefil oldu, kefalet belgesine imza attı.

Borçlunun borcunu ödememesi üzerine banka, kefil hakkında icra takibi başlattı. Kefil olanın, okuma yazma bilmediğini belirterek borca itirazı üzerine banka, kefil hakkında dava açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünden kefil olanın eğitim kayıtlarını talep etti. Herhangi bir kayda rastlanamaması üzerine mahkeme, okuma yazma bilmeyenin imzaladığı belge içeriğini de bilmeyeceği gerekçesiyle davayı reddetti.

Temyiz itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, kefil olanın ilgili evrakı imzaladığına dair inkarda bulunmadığı ancak içeriğini bilmediği yönünde savunma yaptığı belirtildi.

İmzanın kişinin kimliğini gösterdiği, onu belirleyen ve diğerlerinden ayıran bir işaret olduğu kaydedilen kararda, "İmza, borç altına girme iradesini ve özellikle beyan iradesini kesin olarak açıklar, tamamlayıp ortaya koyar." tespitine yer verildi.

Kararda, okuma yazma bilmeyenlerin imza yerine parmak izi ve el ile yapılmış bir işareti de kullanabileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Okuma yazma bilmeyen kişi imza kullanıyorsa bu imzası ile sözleşme yapıp borç altına girebilir. Davalının okuma yazma bilmediği kabul edilse dahi bu durum tek başına sözleşmenin geçersizliği sonucunu doğurmayacağı gibi, sadece bu nedenle de imzaladığı sözleşmenin içeriğini bilmediği kabul edilemez. Davalının olduğuna şüphe bulunmayan imza, sözleşmenin kurulması ve davalının borç altına girmesi için yeterlidir."

Etiketler : yargıtay okuma yazma okuryazar imza
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX