Algı operasyonu ellerinde patladı! 'Yaralı Kürt kadını' dedikleri PKK/YPG'nin kadın komutanı çıktı!

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25 Ekim 2020 Pazar 11:17:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 11:22:00

''Yaralı Kürt kadını'' dedikleri, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanı çıktı

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Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleriyle PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada, yaralı ele geçirilen kişinin PKK/YPG'nin kadın komutanlarından 'Dozgin Temo' kod adlı Çiçek Kobani olduğu ve 7 yıldır örgüt içinde bulunduğu belirlendi.

Türkiye sınırının hemen karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleriyle PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada, bir kadın yaralı olarak yakalandı.

Sabah'ın haberine göre; Bir SMO askeri tarafından kucakta taşınan kadın, Şanlıurfa'ya getirilerek tedavi altına alındı. PKK/YPG yandaşları ise SMO askerinin Çiçek Kobani'yi kucağında taşırken çekilen fotoğrafları, "Kürt kadına tecavüz edilip, boğazı kesildi" yalanıyla algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Yapılan incelemede ise kadının PKK/YPG'nin kadın komutanlarından "Dozgin Temo" kod adlı Çiçek Kobani, olduğu ve 7 yıldır örgüt içinde bulunduğu belirlendi.

Çiçek Kobani, Şanlıurfa 5'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın önceki günkü 3'üncü duruşmasında, YPJ savaşçısı olduğunu söyleyip, örgüt üyeliğin itiraf ederken, herhangi bir silahlı çatışmada bulunmadığını öne sürdü. Avukatı Hidayet Enmek ise Suriye Milli Ordusunun yakalama yetkisi bulunmadığını iddia ederek, müvekkilinin usule uygun yakalamadığını öne sürdü.

Ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı ise kadın teröristin, "Ağırlaştırılmış müebbet cezası 'ile cezalandırılmasını istedi. Çiçek Kobani'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı son savunma için 24 Kasım'a erteledi.

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