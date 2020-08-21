Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı

Başkan Erdoğan'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamasından sonra, "Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak, Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu mu?" soruları gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye ve dünyanın merakla beklediği müjdeyi açıkladı.



Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye ve dünyanın merakla beklediği müjdeyi açıkladı.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün, ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi, enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koyduğu vizyonların hayata geçmesi enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır.

Milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Eğer bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören bu düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mazlumların ve mağdurların bulunduğu yere giderken birileri doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya'da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizi darbecilerden kurtarmanın mücadelesini verirken birileri yine petrol sahalarının dibinde bitivermiştir. Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı vardır. Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik. Hep önce insan, önce kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol, onlarda kalmış olabilir.

"RABBİM BİZE YENİ KAPI AÇTI"

İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görümedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar önümüzde açılacaktır. Çünkü artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.

Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların öyle kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik.

3 sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz kendi personelimiz ile çalışmalarını sürütüyor. Dünya fiyatlarının hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır. Yerli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ

"Fatih Sondaj Gemimiz 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetti"

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

"ÇOK DAHA ZENGİN KAYNAK VAR"

Daha önce Tuna-1 olan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçası. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.

Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapıma geçeceğiz. Doğalgazın sisteme aktarılması işlemiyle bu kaynaktan fiilen istifade edeceğiz.

2023'TE KULLANILACAK

Şimdi hedefi veriyorum: Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin huzuruna sunmaktır.

Sakarya Gaz Sahasıyla Bismillah dedik, Allah'ın izniyle devamı da gelecek.

Sadece denizlerde değil, topraklarımızdaki aramalarımızı da yürütüyoruz.

"ENERJİ MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye yıllarca bunun sancını çekti, bedelini ödedi. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Bu konuda denge sağlasak da hala enerjide ciddi bir ithalatçı durumdayız.

AB'YE NET MESAJ!

Yunanistan başta olmak üzere bu mesele karşımıza dikilenlerin hepsi de haklı olduğumuzu gayet iyi biliyor. Özellikle Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartıp üzerimize sererken, sergilediği çifte standart nedeniyle bir kez daha kendi değerleri çiğnediğini görmelidir. Ortada dolaşan saçma sapan haritaların yarın en büyük zararı Avrupa Birliği'ne vereceği unutulmamalıdır.

ALBAYRAK: CARİ AÇIĞI DEĞİL CARİ FAZLAYI KONUŞACAĞIZ

Erdoğan'ın ardından söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise ''Mutluyuz, gururluyuz. Ağustos ayı zaferler ayı. Bugün yine bir ağustos ayında on yıllardır süre gelen enerji alanında makus talihini tarihe gömdüğümüz bir sürece şahitlik ediyoruz. Özellikle enerji başta olmak üzere ekonomi olmak üzere ülkemiz büyük ve güçlü tam bağımsızlık yolculuğunda büyük adım attı. Bugün burada ifade edilen keşif 83 milyonun. Buradaki potansiyelle gündemimizde cari açığı değil cari fazlayı konuşacağımız dönemin başlayacağını görmüş oldum'' dedi.



AÇIKLAMA ÖNCESİ TÜM GELİŞMELER

İşte tüm Türkiye'nin beklediği müjde öncesi dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler:

14.28: Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe Ofisi'ne geldi.

14.13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nden ayrılırken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından açıklama yapacağı Dolmabahçe'ye doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan türbesini de ziyaret ederek burada dua etti.

13.20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

13.12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Eyüpsultan Camii'ne hareket etti.

FUAT OKTAY: BİR RÜYA GERÇEK OLUYOR

13.38: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bir rüya gerçek oluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, "Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

13.05. Hazine ve Maliye Bakanı berat albayrak, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta iki bakanın havada olduğu görülüyor. Bakan Albayrak fotoğrafı, 'Haydi Bismillah' mesajı ve Berat AlbayrakMüjdelerOlsun etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.



ALTUN: BUGÜN BİR MÜJDEMİZ VAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bugün bir müjdemiz var" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüşürken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz, sevinçte biriz, hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz" ifadelerini kullandı.

KALIN'DAN, 'MÜJDE' PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdağan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.