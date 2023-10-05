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05 Ekim 2023 Perşembe 15:42:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 15:42:00

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

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Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, yıllardır kızı için mücadele eden gözü yaşlı bir anne olduğunu söyledi.

Evladına kavuşma hayaliyle yaşadığını anlatan Sancar, "Gözyaşlarım sel olup bütün HDP'yi boğar inşallah. Ben evladımı istiyorum. Benim canımı, ciğerimi yaktılar. Evladım gelene kadar onların kapısından ayrılmayacağım. Kızım gelsin devlet güçlerine teslim olsun. Kızım, eğer beni duyuyorsan ve görüyorsan ne olur gel. Bu katillere güvenme, senin yerin orası değil. Gece gündüz ağlıyorum. Ne olur teslim ol." diye konuştu.

Oğlu gelinceye kadar eyleme devam edeceğini belirten baba Yusuf Erdinç ise "Oğlum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. 2015 yılında kaçırıldı. Oğlumun oralarda ne işi var? Oğlumun kalemini kırıp yerine silah verdiler. Oğlum senin yerin orası değil, sen avukat olacaktın, ne işin var oralarda. HDP milletvekillerinin çocukları senin yanında mı? Onların çocukları Avrupa'da okuyor, sen ise bir mağarada kuru ekmeğe muhtaçsın. Sen gelene kadar burayı terk etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : HDP sorumluluk dağa kaçırma aile eylemi
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