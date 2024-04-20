Van'da da hissedildi! İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem
İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Van'dan da hissedildi.
İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Van'dan da hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 21.01 sularında oldu.
Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu! İşte AFAD'ın sosyal medyadan deprem paylaşımı;
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) -[61.48 km]Başkale (Van)
Tarih:2024-04-20
Saat:21:01:52 TSİ
Enlem:38.405 N
Boylam:45.13556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hymePHbK9i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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