Van'da da hissedildi! İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem

İran Khoy'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Van'dan da hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 21.01 sularında oldu.

Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu! İşte AFAD'ın sosyal medyadan deprem paylaşımı;