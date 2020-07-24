Vali Yerlikaya'dan heyecanlandıran Ayasofya paylaşımı
Istanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın açılışına dakikalar kala heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Vali Yerlikaya, paylaşımında "Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra #AyasofyaCamii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; Maske,Mesafe,Sabır, Anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor, Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.
Tarihi bir güne uyandık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020
86 yıl sonra #AyasofyaCamii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı.
Bugün İstanbul’un parolası;
✅ Maske
✅ Mesafe
✅ Sabır
✅ Anlayış olacak.
Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,
Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum.
��⬅️ ➡️���� pic.twitter.com/chYnA7oYUq
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