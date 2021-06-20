"Aşıdan değil virüsten korkun"

Koronavirüs salgını tüm dünyada onbinlerce kişiyi canından etti. Salgına karşı en büyük silah olan aşılama rekorlarla devam ederken, aşı karşıtı lobi de iddialarına sürdürüyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, aşı karşıtlarının sosyal medya üzerinden yaydığı iddialara Prof. Dr Alper Şener, Prof. Dr. Bengi Başer, Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Prof.Dr. Alpay Azap açıklık getirdi.

Prof. Dr. Alper Şener: Kovid -19 enfeksiyonu seyrinde ve hatta sonrasında kalpte tutulum veya kulakta tutulum meydana gelebiliyor. Aşılama sonrası şimdilik sadece kalpte görülen 'olası' (çünkü hala direkt etki olduğu konusunda kesinleşmiş bir bilgi yok) yan etkiler ile ilgili bir rakam yayınlandı; bu da 20 binde bir ihtimal. Kalıcı değil, yaygın değil, hasar bırakmıyor. Ama Kovid-19 geçirdiğiniz de oluşabilecek olan kalp hasarı daha sıkıntılı. Kulak ile ilgili bir bildirim de yok.

AŞI KISIRLIK YAPAR MI? DÜNYA NÜFUSUNU AŞIYLA KONTROL ALTINA ALACAKLAR İDDİASINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Prof. Dr Alper Şener: Kovid-19 enfeksiyonu seyrinde erkeklerde sperm sayısında azalma olduğu gösterildi. Ama biz şimdi bunu 'Kovid-19 kısırlık yapar diye' mi yorumlayacağız. Bu gibi basit sonuçları matematik gibi formüle etmek doğru değil. Aynı şey aşı-kısırlık arasında da söylenebilir. Bugün için yapılan hiçbir aşının kısırlık yapmadığını biliyoruz. Dünya nüfusunu kontrol etmek istiyorsanız; aşı üretmezsiniz. Salgın hastalıktan ölümler olur, insan yaşamı kısalır. En iyi nüfus kontrol yolu aşısızlıktır!

Prof. Dr. Bengi Başer: Ülkemizde bildirilmiş ciddi vaka yok. Bizim uygulamadığımız Astra Zeneca aşısı için 250 bin kişiden 1'inde ve Johnson and Johnson aşısı için 1 milyon kişiden 1'inde ciddi pıhtılaşma saptanmış olup vakalar özellikle 50 yaş altı kadınlar olarak bildirilmiştir.

AŞILARIN TÜM DENEMELERİ YAPILDI MI? BİZİ KOBAY OLARAK MI KULLANIYORLAR?

Prof. Dr. Bengi Başer: Denemeler yapıldı. Yaygın olarak kullanılan ve acil kullanım onayı olan tüm aşıların tüm FAZ çalışmaları yapılıp FAZ-3 de dahil, sonuçlar bilimsel makale olarak yayınlandı. Gerçek yaşam verileri ise dünyanın her yerinden gelerek yayınlanmakta. İddia edildiği gibi bir bilinmezlik yok. Dünyada şu ana kadar 2.5 milyar insana aşı yapıldı ve istatistiksel olarak güvenli olduğu ortaya konuldu. Aşıları sorgulamak son derece yersizdir. Onam formları firmaların kendilerini koruması için imzalatılmaktadır.

BİLL GATES BİZE ÇİP Mİ TAKIYOR?

Prof. Dr. Bengi Başer: Kullandığımız cep telefonlarından bilgisayarlara dek takip altında olabildiğimiz bir çağdayken Bill Gates'in insanlara çip takmak için uğraşacağını düşünmek oldukça gerçek dışı ve paranoyakça bir düşüncedir.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Aşı ile vücuda canlı virüs enjekte edilmez sadece virüsün bir proteini ya da bu proteini oluşturacak vektör veya mRNA verilir.

AŞI KARŞITLIĞININ TEMELİNDE SİZCE NE VAR?

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Aşı karşıtlığının temelinde insanlık düşmanlığı yatmaktadır. Aşı karşıtı olmak bilime ve beraberinde insanlığın gelişimine karşıt olmaktır.

Prof. Dr. Alpay Azap: Kovid-19 aşılarının hızlı geliştirilerek kullanılmaya başlanması güvensiz olduğu anlamına gelmez. Salgının en başında virüsün genetik haritasının çıkarılmasına bilimsel ve teknolojik altyapının hazır olması da eklenince aşıların hızlıca geliştirilmesi kaçınılmaz oldu.

AŞILARIN FARKLI VARYANTLARA ETKİSİ YOK İDDİASI DOĞRU MU?

Prof. Dr. Alpay Azap: Dünya genelinde yapılan çalışmalarda hemen tüm aşıların varyantlara karşı azalmış da olsa etkileri olduğu gösterildi. Mevcut aşılar arasında BioNTech aşısının varyantlara diğer aşılara kıyasla biraz daha etkili olduğunu gösteren yayınlar da mevcut.

BİONTECH AŞISI GENETİK YAPIMIZI BOZAR MI?

SİNOVAC AŞISI FELÇ YAPIYOR MU?

Prof. Dr. Alpay Azap: Halk arasında felç olarak bilinen durum çeşitli bakteri ve virüs infeksiyonlarından sonra görülen ve beyinle ilgili olmayıp kaslara giden sinirlerdeki hasardan kaynaklanan bir hastalıktır ve Guillain-Barre Sendromu olarak tanımlanır. Grip aşılarında da gündeme gelen bu nadir sendrom aşılanmayan topluluklarda aşılanmış topluluklara kıyasla daha sık görülmektedir. Sinovac aşısı bu açıdan güvenlidir.