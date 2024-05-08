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08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:00:00

CHP'de torpil rüzgarı! Eş-dost atamaları tam gaz sürüyor

Kaynak: Sabah

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31 Mart seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde sık sık torpil ve krizlere sahne olan CHP'de seçim sonrası da torpil furyası devam etti. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, meclis üyesinin kızını “Birim sorumlusu”, ilçe başkanının avukat eşini de 120 bin TL maaşla belediye şirketine hukuk danışmanı yaptı.

Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri, CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı.

CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu.

Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı.

Daha önce CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı yönetici pozisyonunda belediyeye işe alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'yi de Basın ve Halkla İlişkiler birimine yerleştirdiği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz'ün eşi avukat Ahmet Çetinöz'ü ise YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı yaptı.

Köksal, 31 Martta yapılan yerel seçimlerin öncesinde Nurgüven Kurt'un nikah şahitliğini yapmıştı.

120 BİN TL MAAŞ ALACAK

Sabah'ın haberine göre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "ballı koltuk" verdiği avukat Ahmet Çetinöz, hukuk danışmanlığı adı altında her ay şirketten 120 bin TL alacak.

Ahmet Çetinöz'ün belediyenin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı olmasına CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de tepki gösterdi.

"ERKEN BAŞLADILAR"

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Çok erken başladılar. Etrafı zenginleştirmeye devam! Sıra, "Vatan Millet Sakarya "sömürüsü ile aldığınız belediyeleri, aile şirketi haline çevirmeye geldi. Daha bunlar iyi günler. Alınan belediyelere; bazı vekillerin, PM üyelerinin hukuk ofisleri ve şirketleri tarafından kesilen fahiş rakamlarda medya, danışmanlık, avukatlık ücretlerini hep beraber göreceğiz. Bunlar başlangıç ve acemilik süreci" ifadelerini kullandı.

SKANDAL ATAMAYA PİŞKİN AÇIKLAMA: BU GENÇLER ÇALIŞMASIN MI

Bursa'da baldızını ve öz yeğenini belediye şirketine müdür yapan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, skandalın duyulmasının ardından yaptığı açıklamayla şaşkınlığa neden oldu. Bozbey, "Soy ismi Bozbey diye, bu gençler çalışmasın mı" diyerek şoke eden bir açıklama yaptı. Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren CHP'li Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba kıyaklarına CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle devam etmişti.

Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey, bununla da yetinmeyip öz yeğeni Furkan Bozbey'i, kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına oturttu.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Bozbey, "Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" dedi.

Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.

Etiketler : chp torpil atama skandal liyakat
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