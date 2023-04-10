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10 Nisan 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 07:16:00

Uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz

Kaynak: IHA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında sürücüler, uygulama yapan polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptılar.

Bir araç sürücüsü Burak Oynalı, Emniyet Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında İnegöl'de uygulama yapan polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi. Pasta alan sürücü, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekiplerine yöneldi. Sürücü, polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Sürücü, kendisini durduran polis ekiplerine pastalı sürpriz yaptı. Şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp teşekkür ettiler. Sürücü Burak Oynalı, polis ekiplerinin bu özel gününü kutladı.

Etiketler : Uygulama polis ekipleri pastalı sürpriz

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