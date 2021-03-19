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19 Mart 2021 Cuma 09:05:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 09:05:00

Uyarılar nafile! Karadeniz kapanmalı...

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Yeni önlemler masada! Karadeniz'e seyahat yasağı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Karadeniz'de seyahat kısıtlaması gündeme geldi. Trabzon'da İngiliz varyantının yüzde 50'nin üzerine tırmandığını belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, “Ek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye geriledi. Trabzon'da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alması üzerine kentte üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Mutasyonlu virüsün etkisiyle vakaların arttığına dikkat çeken uzmanlar toplu taşıma gibi kapalı alanlarda virüsün daha hızlı yayıldığını hatırlatarak kısıtlama ve denetim yapılmasını istedi.

'MUTASYONLU VİRÜS ARTIYOR'

Bölgedeki vakalarda tespit edilen İngiliz varyantı Kovid-19 virüsünün yayılımını anlatan Prof. Dr. Faruk Aydın, "Samsun bunu yüzde 90'a yakın yaşarken, Trabzon'da yüzde 50'nin üzerine tırmanmaya başladığı rakamlarda yaşıyor. Rize ise yüze 10'un altında bu mutasyonu yaşıyor ancak bu oranlara rağmen bütün bölge kırmızı alanda. Çünkü virüs daha hızlı ve kolay bulaşabiliyor. 5 haftadır kırmızı alandayız ve sayılarımızda yükselme var. Bu gerçeği değiştirmenin en önemli yollarından birisi önlemlerin artırılması. Bu nedenle şehirler arası seyahat ile sokağa çıkışların denetim altına alınması ve ekstra önlemlerin uygulanması gerekmektedir" dedi.

UYARILAR NAFİLE!

İl bazlı korona haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348.36 olan Samsun'da bu oran 458.53'e yükseldi. Ancak uyarılara rağmen bazı cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu artarak devam ediyor. Vali Zülkif Dağlı, "Bir ilçemizde bir apartmanda bir pozitif çıkması üzerine tüm apartman sakinlerine test yapıldı ve 5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70'inin pozitif olduğu ortaya çıktı" dedi.

Etiketler : karadeniz mutasyon koronavirüs
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