Üstün Dökmen'den skandal sözler

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14 Ağustos 2022 Pazar 12:41:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 12:42:00

Üstün Dökmen'den başörtülü öğretmenler için skandal sözler

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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programa katılan Prof. Dr Üstün Dökmen, başörtülü öğretmenler için skandal sözler sarf etti.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatristleri hedef alan Dökmen, "Başörtülü olmaları meslek etiğine aykırıdır. Bunlar trol kendini saklayan, korkak, kafası çalışmayan kişilerdir." dedi

Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu.

Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.

Başörtülü olmalarının meslek etiğine aykırı olduğunu ifade eden Dökmen, "Bunlar trol kendini saklayan, korkak, kafası çalışmayan kişilerdir." dedi

Etiketler : Prof. Dr. Üstün Dökmen Armağan Çağlayan YouTube kanalı
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