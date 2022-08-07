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07 Ağustos 2022 Pazar 12:50:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 12:50:00

Ukrayna'dan gelen 'Rojen' gemisinde denetim tamamlandı

Kaynak: AA

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Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri, İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyen "Rojen" gemisindeki incelemelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan dün akşam saatlerinde gelen ve İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" adlı gemi, İstanbul'un kuzeyinde demirlediği noktada denetlendi.

    Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından gerçekleştirilen, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Denetimin ardından gemiden ayrılan temsilciler, Rumelifeneri Limanı'na hareket etti.

    Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İngiltere'ye gidecek.

    Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Rojen TAHIL
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