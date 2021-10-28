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28 Ekim 2021 Perşembe 10:18:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 10:18:00

Turuncu kategorideki PKK'lı teslim oldu

Kaynak: TRT Haber

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PKK'dan kaçan 1 turuncu kategorideki terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 167' ye yükseldi.

Etiketler : PKK terör örgütü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce
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