  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4294
  • Euro
    8,9820
  • Altın
    412,3020
İstanbul
0 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resimlerle geçmişe yolculuk
Aksiyon film tadında klip geliyor
Oğuzhan Koç ile gelen başarı
Torpil İstanbul'a değil Bitlis'e gönderdi!
Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonundan rahatsız oldu!
Vatandaş çifte maske takıyor! Cadde ve sokaklar çöplüğe döndü
"ABD için felaket olacak"
Bebeğinizin karnında şişlik varsa dikkat!
Hızlı yemek yeme alışkanlığınızla vedalaşın!
Çarpıntınız varsa kalsiyum seviyenizi kontrol edin
Günlük burç yorumları
Keçilerini otlatırken canlı derse giriyor
Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak
Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
Okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili detaylar belli oldu
Bakan Dönmez duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin birlikte temel atacak
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı
'Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır'
Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Bakan Koca paylaştı! Türkiye dünya basınında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti
Yemen, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi
Başkan Erdoğan: Son 18 yılda ülkemizde adeta bir seferberlik başlattık
Yunan Büyükelçi'den Miçokatis'e dış politika dersi
28 Şubat 2021 Pazar 08:25:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 08:25:00

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonundan rahatsız oldu! Gereken cevap verildi

ABONE OL

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Türkiye aleyhindeki ifadelerine tepki göstererek, Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine ilişkin ders verecek en son kişinin Mescidi olduğunu belirtti.

Yıldız, İran Büyükelçisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Büyükelçi, "Türkiye'ye, Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine dair ders verecek en son şahsın İran'ın Büyükelçisi olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak'ın Rudaw kanalına yaptığı açıklamada, "Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı veya Irak topraklarını ihlal etmemeli." şeklinde konuşmuştu.

"Sincar'ın Türkiye ile ne ilgisi var?" diyen Mescidi, "Bu bir iç mesele ve Iraklıların kendileri bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda tehdit etmesi veya karar vermesiyle bir ilgisi yok. Bu nedenle Türkiye'den ya da herhangi bir taraftan bir tehdidi reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : İran Büyükelçisi iran gara pkk
16 yaş farkı takmıyoruz

16 yaş farkı takmıyoruz
30 yıl sonra aynı sahne torunuyla

30 yıl sonra aynı sahne torunuyla
Ayrılık rüzgarı esiyor

Ayrılık rüzgarı esiyor
Dostları kara kaplı defterinde

Dostları kara kaplı defterinde
Tribünden destek

Tribünden destek
Nikah işlemlerini başlattı

Nikah işlemlerini başlattı
'Denizaltı'da her şey yolunda

'Denizaltı'da her şey yolunda
Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu

Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu
Mutluluğu sanal alemde buldu

Mutluluğu sanal alemde buldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER