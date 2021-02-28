Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonundan rahatsız oldu!

Yıldız, İran Büyükelçisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Büyükelçi, "Türkiye'ye, Irak'ın sınırlarına saygı gösterilmesine dair ders verecek en son şahsın İran'ın Büyükelçisi olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak'ın Rudaw kanalına yaptığı açıklamada, "Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı veya Irak topraklarını ihlal etmemeli." şeklinde konuşmuştu.

"Sincar'ın Türkiye ile ne ilgisi var?" diyen Mescidi, "Bu bir iç mesele ve Iraklıların kendileri bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda tehdit etmesi veya karar vermesiyle bir ilgisi yok. Bu nedenle Türkiye'den ya da herhangi bir taraftan bir tehdidi reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.